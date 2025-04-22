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Yalova-Bursa yolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yalova-Bursa yolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Yalova-Bursa kara yolunda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Özcan Şen (57), hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu arada otobüsün devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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