Armutlu'da inşası süren stat ile halı saha projeleri incelendi

Armutlu Kaymakamı ve Belediye Başkanı, yapımı süren ilçe stadı ve kapalı halı saha projelerini ziyaret ederek inşaat çalışmalarının ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Projelerin gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini sağlamak amacıyla büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapımı süren ilçe stadı ve kapalı halı saha projeleri, protokol üyeleri tarafından yerinde denetlendi.

Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek yatırım alanlarını ziyaret etti. Çalışma alanlarını gezen heyet, projelerin teknik detayları ve gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ifade edildi. İlçedeki sosyal yaşamı canlandırması beklenen yatırımların, özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi ve modern tesislerde antrenman yapabilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tesislerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için ekiplerin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Davut Aldanmaz
