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Yalova Armutlu'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İskele mevkisinde A.Ö, A.D. ve K.I. ile O.A, D.P. ve B.Y.A, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, A.D. ve K.I. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan O.A, D.P. ve B.Y.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.A. ve B.Y.A. tutuklandı, D.P. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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