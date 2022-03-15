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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ZONGULDAK'ta Mücahit Yazıcı (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK'ta Mücahit Yazıcı (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Yazıcı'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Zonguldak Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Mücahit Yazıcı'dan bir süredir haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Mücahit Yazıcı'nın yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Mücahit Yazıcı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yazıcı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Akciğer ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Terakki Mahallesi, Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel, Haberler

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