Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu

ESKİŞEHİR'de yakınlarının haber alamadığı Nazım Aydoğmuş (65), yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katında yalnız oturan 2 çocuk babası Nazım Aydoğmuş'un yakınları, kendisinden haber alamadı. Evi kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde Aydoğmuş'u hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım Aydoğmuş'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Aydoğmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Nazım Aydoğmuş'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

