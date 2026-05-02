Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu

ESKİŞEHİR'de yakınlarının haber alamadığı Nazım Aydoğmuş (65), yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

ESKİŞEHİR'de yakınlarının haber alamadığı Nazım Aydoğmuş (65), yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katında yalnız oturan 2 çocuk babası Nazım Aydoğmuş'un yakınları, kendisinden haber alamadı. Evi kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde Aydoğmuş'u hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım Aydoğmuş'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Aydoğmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Nazım Aydoğmuş'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor