Yalıhüyük Millet Bahçesi nisanda açılıyor
AA - Fatih Atalay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yalıhüyük Belediyesince, Yalıhüyük Millet Bahçesi'nin nisanda hizmete açılacağı bildirildi.
YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesince, Yalıhüyük Millet Bahçesi'nin nisanda hizmete açılacağı bildirildi.
Millet Bahçesi'nin inşaatı tamamlandı, Yalıhüyük Belediyesi ile yüklenici firma arasında geçici kabul sözleşmesini imzaladı.
Yalıhüyük Millet Bahçesi'nin nisanda hizmete açılacağı belirtildi.
AA / Fatih Atalay - Güncel