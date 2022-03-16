Yalıhüyük Millet Bahçesi nisanda açılıyor - Haberler

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Yalıhüyük Millet Bahçesi nisanda açılıyor

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük Millet Bahçesi nisanda açılıyor

Yalıhüyük Belediyesince, Yalıhüyük Millet Bahçesi'nin nisanda hizmete açılacağı bildirildi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesince, Yalıhüyük Millet Bahçesi'nin nisanda hizmete açılacağı bildirildi.

Millet Bahçesi'nin inşaatı tamamlandı, Yalıhüyük Belediyesi ile yüklenici firma arasında geçici kabul sözleşmesini imzaladı.

Yalıhüyük Millet Bahçesi'nin nisanda hizmete açılacağı belirtildi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük, Güncel, Haberler

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