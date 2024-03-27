Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır Kamu Çalışanlarıyla İftar Programında Buluştu

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır kamu çalışanlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yalıhüyük Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar yemeğinin duasını ilçe müftüsü Yasin Özdemir'in yapmasının ardından oruçlar açıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam Muhammed Sağır, "Ramazan ayı birlik beraberlik ayı, birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla aynı iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize huzur ve bereket dolu bir ramazan diliyorum Allah oruçlarımızı kabul etsin." dedi.