Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliği coşkulu geçti

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda düzenlenen geleneksel 9. Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Yalıhüyüklerle çevre ilçelerdeki vatandaşların buluştuğu şenlik, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam etti.Protokol konuşmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, burada yaptığı açılış konuşmasında, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Misafirlere yemek ikramının yapıldığı şenlikte, yerel sanatçılar Yakup Minaz ve Yusuf Karakuş sahne aldı.

Aşık atışmasının da yapıldığı şenlikte, genç-yaşlı, kadın-erkek çok sayıda vatandaş doyasıya eğlendi.

Hediye çekilişlerinin de yapıldığı şenlik, çeşitli eğlencelerle sona erdi.