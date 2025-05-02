Yalıhüyük Belediyesi, Hayvan Gübrelerini Ücretsiz Toplamaya Başladı
Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, çevre temizliği ve tarımsal alanlarda kullanmak için hayvan gübrelerinin her hafta düzenli olarak ücretsiz toplanacağını açıkladı. Projenin çevre koruma ve tarımsal girdi maliyetlerini azaltma hedefi bulunuyor.
Yalıhüyük Belediyesi, çevre temizliğini sağlamak ve tarımsal alanlarda kullanmak için hayvan gübrelerini toplatıyor.
Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, hayvan gübrelerinin ücretsiz toplanmaya başladığını söyledi.
Gübrelerin her hafta düzenli şekilde toplanacağını, ilçe dışında geri dönüşüme gönderileceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Atıkların değerini yükselterek çevreyi korumayı, gazlaştırarak gübre, çöp ve organik atıkların işlenerek yeşil enerjiye çevirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle üreticinin girdi maliyetini azaltacağız. Tarımsal alanları destekleyerek çevre kirliliğini önleyeceğiz. Atıkların yeniden değerlendirilmesini hedefliyoruz. Projenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ve sürdürülebilir tarıma önemli katkı sağlaması bekleniyor."