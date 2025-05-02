İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Yalıhüyük Belediyesi, Hayvan Gübrelerini Ücretsiz Toplamaya Başladı

Yalıhüyük Belediyesi, Hayvan Gübrelerini Ücretsiz Toplamaya Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, çevre temizliği ve tarımsal alanlarda kullanmak için hayvan gübrelerinin her hafta düzenli olarak ücretsiz toplanacağını açıkladı. Projenin çevre koruma ve tarımsal girdi maliyetlerini azaltma hedefi bulunuyor.

Yalıhüyük Belediyesi, çevre temizliğini sağlamak ve tarımsal alanlarda kullanmak için hayvan gübrelerini toplatıyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, hayvan gübrelerinin ücretsiz toplanmaya başladığını söyledi.

Gübrelerin her hafta düzenli şekilde toplanacağını, ilçe dışında geri dönüşüme gönderileceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Atıkların değerini yükselterek çevreyi korumayı, gazlaştırarak gübre, çöp ve organik atıkların işlenerek yeşil enerjiye çevirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle üreticinin girdi maliyetini azaltacağız. Tarımsal alanları destekleyerek çevre kirliliğini önleyeceğiz. Atıkların yeniden değerlendirilmesini hedefliyoruz. Projenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ve sürdürülebilir tarıma önemli katkı sağlaması bekleniyor."

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.