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Yale Üniversitesi'nde Filistin Destekçisi Öğrenciler Protesto Düzenledi

Yale Üniversitesi'nde Filistin Destekçisi Öğrenciler Protesto Düzenledi
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ABD'nin Yale Üniversitesi'nde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyareti protesto edildi. 200'ü aşkın öğrenci, kampüste düzenledikleri eylemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'e destek sloganları attı.

ABD'de Filistin destekçisi onlarca öğrenci, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyaretini protesto etmek amacıyla Yale Üniversitesi kampüsünde toplandı.

Yerel gazete Yale Daily News'ta çıkan habere göre, 200'ü aşkın öğrenci, Ben-Gvir'in Yale Üniversitesinin Yahudi topluluğu "Shabtai"nin düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmayı protesto etmek için kampüsteki Beinecke Meydanı'nda eylem düzenledi.

Meydanda çadır kuran kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Filistin'e destek sloganları attı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'ye yaptığı ilk ziyaret kapsamında, yönetimin iç güvenlik yetkilileri, senatörler, Kongre üyeleri ve Yahudi Diasporası temsilcileriyle görüşmeler yapacak, New Haven ile New York kentlerindeki çeşitli programlara katılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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