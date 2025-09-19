Yale Üniversitesi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne 1 Milyon Dolar Bağışladı

ABD'deki Yale Üniversitesinin, İsrail ordusu için bağış toplayan "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" (FIDF) oluşumuna 1 milyon dolar bağışladığı bildirildi.

Kar amacı gütmeyen öğrenci koalisyonu "Yale Vakfı Adalet Koalisyonu (Yale Endowment Justice Coalition)", ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada öğrenci grubunun, Yale Üniversitesinin bağışçı tavsiyeli fon programına yönelik hibelerini derleyen "2024 IRS Form 990 Ek I" belgelerini incelediği belirtildi.

İnceleme sonrası grubun, üniversitenin İsrail ordusundaki askerlere bağış toplayan "Friends of the IDF (FIDF)" diye bilinen "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" oluşumuna 1 milyon dolar bağışladığını saptadığı vurgulandı.

Açıklamada FIDF, İsrail'in Gazze'de "soykırım gerçekleştirmesi için 'sadece asker' toplamaya yardımcı" olan kar amacı gütmeyen bir Amerikan kuruluşu olarak nitelendirildi.

"Yale bağışın yasal kontrolünü ele alıyor, üniversitenin bağış fonuna yatırıyor ve bağışları her yıl nitelikli hayır kurumlarına dağıtıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, bağışçıların "alıcıları önerebildiği" ancak nihai onayı üniversitenin verdiğine dikkat çekildi.

Üniversitenin yatırım fonları aracılığıyla bağışları kolaylaştırdığı aktarılan açıklamada, Yale Üniversitesinin "açıkça soykırıma ve eğitim katliamına ortak edildiği" savunuldu.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki üniversitede öğrencilerin liderliğinde yönetilen "Yale Endowment Justice Coalition" koalisyonu, üniversitede etik yatırım ve finansal şeffaflığı savunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.