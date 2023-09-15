Yakalandığında Bora Kaplan'ın Silahının Namlusunda Mermi Olduğu ve Zırhlı Araca Bindiği Ortaya Çıktı

Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan (Ayhan) Bora Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'na zırhlı araçla gittiği ve dolu olan silahının namlusunda mermi bulunduğu emniyetin tutanağına yansıdı. Ayrıca Kaplan'ın evinde yapılan aramada binlerce dolarlık dekont ve milyonlarca liralık tapu senedi bulundu. Kaplan soruşturmasının 2018 yılında başladığı ve Kaplan ile grup üyelerinin takibe alındığı da soruşturma dosyasından anlaşıldı.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan (Ayhan) Bora Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'na zırhlı araçla gittiği ve dolu olan silahının namlusunda mermi bulunduğu emniyetin tutanağına yansıdı. Ayrıca Kaplan'ın evinde yapılan aramada binlerce dolarlık dekont ve milyonlarca liralık tapu senedi bulundu. Kaplan soruşturmasının 2018 yılında başladığı ve Kaplan ile grup üyelerinin takibe alındığı da soruşturma dosyasından anlaşıldı.

Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden (Ayhan) Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçlamalarından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bora Kaplan hakkında 2018 yılında "2018/233611" dosya numarası ile soruşturma başlattığı, Kaplan grubunun emniyetin takibinde olduğu anlaşıldı.

Kaplan, 7 Eylül günü savcının talimatı üzerine Ankara Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı. Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya Köln'e tek yön olarak aldığı bilet de emniyetin soruşturma dosyasına girerken, yakalandığında aracından sadece Kaplan'ın 50 bin Euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para çıkmıştı, evinde yapılan arama sonucunda ise şunlar ele geçirildi:

"Açıklama kısmında 'Varlık barışına istinaden' yazılı Bora Kaplan adına ayrı ayrı düzenlenen 6 bin 933 dolar, 64 bin 400 Euronun dekontu.

Yine Bora Kaplan adına düzenlenen 26 Mart 2020 tarihli 30 bin 731 lira, 31 bin lira ve 480 bin dolardan oluşan 3 ayrı dekont.

Bora Kaplan'ın alıcısı olduğu 35 bin Euro, 900 bin lira ve 50 bin liradan oluşan senetler.

Kaplan'ın şirketi adına tapu senetleri de tespit edildi. 2 milyon lira, 1 milyon 488 bin lira, 1 milyon 107 bin lira, 6 milyon lira ve 125 bin liradan işlem bedelli tapu senetleri bulundu."

Ayrıca Kaplan'ın 7 Eylül günü yakalandığı pikabın zırhlı olduğu da tespit edildi. Emniyetteki soru üzerine Kaplan bu durumu, "Daha önce tehdit aldım. Bu nedenle kendimi korumak için zırhlı araç kullanırım. Adliyeye başvurdum ancak geri dönüş olmadı" diye açıkladı. Yine Kaplan yakalandığında yanındaki U.P.'nin ve kendisinin silahlarının tamamen dolu olduğu ve bir merminin silahın namlusunda bulunduğu emniyetin tutacağına altı çizili olarak geçti.

Kaplan grubuna yönelik Ankara Emniyeti Organize Suçlar ve İstihbarat şubeleri Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül akşamı ortak operasyon düzenlemiş ve Ayhan kod isimli Bora Kaplan gözaltına alınmıştı. Farklı illerde de düzenlenen operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 29'a çıkmıştı. Kaplan ve beraberindekiler, savcılık sorgularının ardından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mahkeme, 29 şüpheliden Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi tutuklamış, 15'ini de adli kontrolle serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre ise soruşturmada 13 şüpheli halen firari.

(Görüntü: Arşiv)