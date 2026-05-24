Samsun'da refüje çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul'dan Samsun istikametine giden S.P. yönetimindeki 22 RT 660 plakalı hafif ticari araç, refüje çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, Alaçam ile Bafra devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş