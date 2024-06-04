Yahyalı ilçesinde mezun öğrencilere yemek ikramı
Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi muhtarı Muhittin Türkmen, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun olan öğrencilere yemek ikramında bulundu. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul müdürü, öğretmenler ve mezun öğrenciler katıldı. Muhtar Türkmen, geleceğe dair umutlu olduğunu belirtti.
Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi muhtarı Muhittin Türkmen, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun olan öğrencilere yemek ikramında bulundu.
Okulun bahçesindeki etkinliğe Okul Müdürü Orhan Büber, öğretmenler, idari personel ve mezun öğrenciler katıldı.
Muhtar Muhittin Türkmen, geleceğe dair öğrencilerden umutlu olduğunu söyledi.