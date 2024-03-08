Yahyalı İHH İnsani Yardım Derneği Filistin'e Yardım İçin Kermes Düzenledi
Yahyalı İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin halkına yardım amacıyla kermes düzenledi. Kermeste toplanan parayla gıda ve giyecekler ramazan ayında Filistin'e ulaştırılacak.
Yahyalı İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin halkına yardım için kermes düzenledi.
Yahyalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen kermeste, velilerin hazırladığı yiyecekler, öğrenciler tarafından satışa sunuldu.
Toplanan parayla alınacak gıda ve giyecekler, ramazan ayında Filistin'e ulaştırılacak.
İHH temsilcisi Ümit Uzun, duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.