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Yahyalı'da yaz Kur'an kursları yarışması sona erdi

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Yahyalı Kaymakamlığının himayesinde, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Haydi Çocuklar Camideyiz ve Okuyoruz' yarışması, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda gerçekleştirildi. 400 çocuğun katıldığı yarışmada dereceye giren 85 öğrenciye ödülleri törenle verildi. Törene, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yahyalı'da yaz Kur'an kursları "Haydi Çocuklar Camideyiz ve Okuyoruz" yarışmasıyla sona erdi.

Yahyalı Kaymakamlığının himayesinde, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen yarışma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda yapıldı.

400 çocuğun katıldığı yarışmada dereceye giren 85 öğrenciye, törenle ödülleri verildi.

Törene, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yavuz Postallı Esat Öztürk Demokrasi 15 Temmuz Yahyalı Çelebi Eğitim Güncel Haberler

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