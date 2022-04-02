Yahyalı'da Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına fidan dikildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yahyalı'da Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına fidan dikildi

AA - Hacıbaba Lale - Güncel
 - Güncelleme:
Yahyalı'da Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına fidan dikildi

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Yerköyspor'un maçlarını oynadığı Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına 200 fidan dikildi.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Yerköyspor'un maçlarını oynadığı Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına 200 fidan dikildi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün katılımıyla düzenlenen törende, stat etrafına 200 sedir dikildi.

Programda stada ismi verilen Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile de görüntülü görüşme yapıldı.

Çakmak, en kısa zamanda Yahyalı'ya ziyarete geleceğini ve miniklerle futbol karşılaşması yapacağını belirtti.

Kaymakam Eyyüpkoca, Yerköysporlu minik futbolculara çeşitli ikramlarda bulundu.

AA / Hacıbaba Lale - Güncel

Osman Çakmak, Kayseri, Yahyalı, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title