Yahudi Aktivistlerden Gazze'ye İlişkin Protesto

Bir grup Yahudi aktivist, ABD- İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) faaliyetlerine karşı Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

İsrailli sol eğilimli grup "Free Jerusalem" (Özgür Kudüs) hareketi aktivistleri tarafından düzenlenen eylemde, her gün yardım beklerken onlarca Filistinlinin merkezlerinde hayatını kaybettiği GHF ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "insani kent" adı altında kurmak istediği "toplama kampları" protesto edildi.

Göstericiler, "Bir saat ötemizde soykırım yapıyoruz", "soykırımı finanse etmeyi durdurun", "etnik temizliği durdurun", "Gazze açlık oyunlarını durdurun", "insani kent değil, toplama kampı" ve "ateşkes şimdi" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 30 kadar İsraillinin katıldığı protestoda, "Soykırım savaşını durdurun", "İsrail faşist bir devlettir", "İsrail apartheid bir devlettir" ve "nehirden denize özgürlük" sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'de çalışan ve şu anda Gazze'de olan bir arkadaşlarının her gün gönderdiği mesajları okudu.

Eşi ve 6 küçük çocuğuyla Gazze kentinde, penceresiz dar bir bodrum katında yaşayan Tarık isimli Filistinlinin gönderdiği mesajlardaki şu ifadeler dikkati çekti:

"Dört gündür ekmek yok. Çocuklarımın açlıkla başa çıkmalarına elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum ama gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Yavaş yavaş ölüyoruz. Amerikan yardım dağıtım merkezine gittim ve gözlerimin önünde ölümü gördüm. Buna dayanamadım."

"Burası insani bir kent değil, bir toplama kampı"

Gösteriyi düzenleyen İsrailli aktivistlerden Maya Rosen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GHF'yi ve açlık çekerek yiyecek arayan sivillerin bombalanması politikasını protesto etmek için toplandıklarını dile getirdi.

Rosen, İsrail'in Refah'ta "insani kent" adı altında bir toplama kampı kurma amacı taşıdığını, şu sözlerle ifade etti:

"İsrail hükümetinin şimdiye kadar yaptığı her şeyden ve GHF'nin yaptığı her şeyden, buranın insani bir kent olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. İnsanları bir araya topladıklarında neler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı uygulanan şiddeti gördük ve burası insani bir kent değil, bir toplama kampı."

İsrail'in "insani bir şey yaptığı fikrini satmaya çalıştığını ama gerçekte ne yaptığının bilindiğini" kaydeden Rosen, Gazze'de mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Netanyahu anlaşma yapmıyorsa, bunun nedeni iktidarda kalmak istemesi ve tabanını yatıştırmanın yolunun şiddete devam etmek olduğunu bilmesi, biz buna tamamen karşı çıkıyoruz." diye konuştu.