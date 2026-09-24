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Yahşihan operasyonunda eski başkanın evinde para bulundu, lüks yata el konuldu

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Yahşihan operasyonunda eski başkanın evinde para bulundu, lüks yata el konuldu
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Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde yapılan aramada bulunan paralar adli emanete alındı. Özlem Ö.'nün evinde dolar ele geçirilirken, eski İmar Müdürü Ulaş B.'nin ev ve araçlarına, Bodrum'daki lüks yatına el konuldu.

ARAMALARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ, LÜKS YATA EL KONULDU

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde yapılan aramada bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı. Şüphelilerden gazeteci Özlem Ö.'nün evindeki aramada da bir miktar dolar ele geçirildi. Eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş B.'nin ise ev ve araçlarına el konuldu. Ulaş B.'nin Bodrum'da bulunan lüks yatına da el koyma tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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