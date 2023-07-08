Yağmurda kayganlaşan yolda kaza: Kamyonet refüjde dik durdu

BURSA'da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet savrulup, refüjde dik durdu. Sürücü F.D.'nin kamyonet içerisinde sıkıştığı kaza, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 06.30 sırlarında Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Yeni Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. 16 AVL 326 plakalı kamyonetin sürücüsü F.D., yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet savrulup, refüjde dik durdu. Sürücü F.D., kamyonet içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olası bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Dik duran kamyonet, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Rfüjde dik duran kamyonetin oluşturduğu görüntü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.