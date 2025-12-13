Samsun'da gökkuşağı oluştu
Samsun'un Alaçam ilçesinde kısa süreli yağmurun ardından Karadeniz üzerinde oluşan gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yağmurun ardından Karadeniz üzerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Alaçam ilçesinde Karadeniz açıklarında kısa süreli yağmur yağdı.
Yağmurun sona ermesiyle deniz üzerinde gökkuşağı ortaya çıktı.
Vatandaşlar, yağmur sonrası oluşan gökkuşağı ve parlayan güneşle birlikte ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel