Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Okuyucu - Güncel
 - Güncelleme:
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağmur duasına giderlerken kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Faik Üre (74) öldü, eşi, gelini ve torunu da yaralandı.

KARAPINAR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağmur duasına giderlerken kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Faik Üre (74) öldü, eşi, gelini ve torunu da yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çiçek Yaylası yolunda meydana geldi. Faik Üre, 01 TM 812 plakalı otomobiliyle yaylada yapılacak olan yağmur duasına katılmak için yola çıktı. Üre'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Faik Üre, hayatını kaybetti, eşi Cemile (73), gelini Heybet (56) ve torunu Cemile Üre (17) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Faik Üre'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Güncel

Karapınar, Otomobil, Kaza, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title