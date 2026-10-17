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Yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari Eskişehir'de yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmasıyla yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de polis ekipleri, hakkında yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, hakkında 20 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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