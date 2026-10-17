Yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari Eskişehir'de yakalandı

Yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari Eskişehir'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmasıyla yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de polis ekipleri, hakkında yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, hakkında 20 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA