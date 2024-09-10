Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi

Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, Yağlıdere Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve AKSA doğalgaz ekipleri katıldı.

Başhekim Dr. İbrahim Yuva, tatbikata katılan personele teşekkür etti.

Yuva, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunulmasının hedeflendiğini söyledi.