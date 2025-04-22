Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi

Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağlıdere ilçesinin kırsal bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi.

Yağlıdere ilçesinin kırsal bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrenci ve usta öğreticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ve Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'ndaki 65 öğrencinin saç kesimi ve bakımını yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, organizasyona verdiği destek dolayısıyla İlçe Kaymakamı Seda Ünlü'ye teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.