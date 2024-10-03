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Yağlıdere'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Yağlıdere'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
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Yağlıdere'nin Üçtepe beldesinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu açılışı gerçekleşti. Açılışta eğitim ve nesillerin korunmasının önemi vurgulandı.

Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde Hazreti Fatma 4-6 Yaş Kur'an Kursu açıldı.

Açılış programına, Kaymakam Seda Ünlü, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergün Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Nesilleri korumanın önemine işaret eden Kılıçbay, bu korumanın da iyi bir eğitimle mümkün olduğunu belirtti.

İlçe Müftüsü Abdullah Bal ise çocukların geleceğin teminatı olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından kursun açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel

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