Nallıhan Kaymakamı Doğanoğlu, robot yarışması birincisi lise öğrencisini kabul etti

Antalya'da düzenlenen Maestrobot 2026 Türkiye Finalleri'nde "Ulusal Robotik Mikro Sumo" kategorisinde birinci olan liseli Yağız Deniz, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile bir araya geldi.

Çayırhan Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Yağız Deniz, Nallıhan Öğretmen Evi'ndeki programda Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'na yarışma hakkında bilgi verdi.

Yağız, kendi kategorisinde birinci olduğu için gururlandığını belirterek, "Beni tebrik ederek destek veren Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim. Başarılarıma bir yenisini eklemek için Güney Kore'de kasım ayında ülkemizi temsil edeceğim. Bunun için çalışıyorum." dedi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik de yer aldı.