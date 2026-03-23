Yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek

Yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunda, yurt genelinde yağışların bu hafta da devam edeceğini açıkladı. 3 büyükşehir için yağış beklentisi var.

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Macit, yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı havanın yurt genelinde bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda devam edeceğini söyledi.

Yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olacağını anlatan Macit, "Cuma günü yağışlar doğu kesimlerden ülkemizi terk edecek ancak cuma öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayan yağışlar, hafta sonu tüm yurtta etkili olacak." diye konuştu.

Macit, genellikle sağanak şeklinde olacak yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde özellikle eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Macit, dikkatli olmaları için bu konuda vatandaşları uyardı.

3 büyükşehirde yağış bekleniyor

Macit, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyrettiğini vurgulayarak, "Sıcaklıklar cumaya kadar böyle devam edecek, cumadan sonra artarak özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.

3 büyükşehirde gelecek 3 gün boyunca yağış beklendiğini aktaran Macit, şunları kaydetti:

"Ankara'da sıcaklıklar 9-10 derece civarında, cuma günü sıcaklıkların artarak 16-17 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar İstanbul'da 16-17, İzmir'de 17-18 derece civarında olacak."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz

Trump'tan beklenmedik bir çıkış daha! Oğul Hamaney'e mesajı bomba
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Bahçeli'den sürpriz ziyaret! Fotoğraflar resmi hesaptan paylaşıldı
Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Savaşta ölen askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı
Olise'nin giyim tarzına bakın

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle