Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçiler yağışların bu yıl bol olması dolayısıyla şükür kurbanı kesti. Çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakamı Enes Burak Koca, üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.
Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçiler yağışların bu yıl bol olması dolayısıyla şükür kurbanı kesti
SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde son yıllarda kuraklık yaşayan, bugünlerde ise etkisini artıran yağışlarla yüzleri gülen çiftçiler şükür kurbanı kesti.
Ahmet Ağa Meydanı'nda çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakam Enes Burak Koca; üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.