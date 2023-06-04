Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçiler yağışların bu yıl bol olması dolayısıyla şükür kurbanı kesti. Çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakamı Enes Burak Koca, üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.