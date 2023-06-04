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Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

Güncel Haberler

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçiler yağışların bu yıl bol olması dolayısıyla şükür kurbanı kesti. Çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakamı Enes Burak Koca, üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.

Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçiler yağışların bu yıl bol olması dolayısıyla şükür kurbanı kesti

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde son yıllarda kuraklık yaşayan, bugünlerde ise etkisini artıran yağışlarla yüzleri gülen çiftçiler şükür kurbanı kesti.

Ahmet Ağa Meydanı'nda çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakam Enes Burak Koca; üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Tabur - Güncel

Burak Koca Altınyayla Hisarcık Sivas Güncel Haberler

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