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Yağışlar Sonrası Düşen Kaya Parçaları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yağışlar Sonrası Düşen Kaya Parçaları Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Şişli'de yoğun yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları bir binanın önüne düştü. Binanın yöneticisi ve sakinleri, yıllardır süregelen bu duruma kalıcı bir çözüm talep ediyor.

Şişli'de yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçalarının bir binanın önüne düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan kayalık alandaki parçalar dün kentte etkili olan yağışın etkisiyle koptu.

Parçalar yaklaşık 15 metre yükseklikten, bir binanın giriş kapısının önüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri bina önüne güvenlik şeridi çekti.

Parçaların düşmesi ve bu sırada bir kedinin kaçması binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Önlem alınıp bu sorunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz"

Binanın yöneticisi Tayfun Göz, benzer durumların daha önce de defalarca yaşandığını söyledi.

Sorunun yıllardır sürdüğünü belirten Göz, "Kaya parçaları tepeden düştü, herkes korktu. Bu sorun 6-7 senedir devam ediyor. Defalarca bildirmemize rağmen buraya set örüp gidiyorlar. Biz bunu bildirmemize rağmen kimse gelip ilgilenmedi. İlk başta ses çıkıyor, sesten sonra kayalar aşağı iniyor. Bütün bina sakinleri de korkup dışarı çıkıyor. Önlem alınıp bu sorunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Binada oturan Yunus Demirci ise uzun süredir yaşanan bu sorunun şikayet etmelerine rağmen çözülmediğini dile getirdi.

Demirci, geçici çözüm olarak sadece taş örüldüğünü belirterek, "Ördükçe arkası da toprak doluyor, can tehlikesi var. Eve girerken kaçarak girdim, peşimden kayalar yuvarlandı. Yaşlı insanlar var, çok zaruri bir durum, kalıcı bir çözüm yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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