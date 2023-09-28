Yağışın etkili olduğu İkitelli'de aracında mahsur kalan sürücü, direğe bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul İkitelli'de aracında mahsur kalan bir sürücü, yakınlardaki bir direğe bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Başakşehir'de yarıya kadar suya gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, aracının üstüne çıktı. Sürücünün yardımına koşan bir kişi, aracı halatla direğe bağlayarak sel sularına kapılmasını engelledi.

İSTANBUL'U SEL VURDU

İstanbul'da şiddetli yağışların neden olduğu selde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Başakşehir'den gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ARACI HALATLA DİREĞE BAĞLADI

İkitelli'deki Seyit Onbaşı Caddesi'nde suların yükselmesiyle araçlar mahsur kaldı. Aracın içerisinde kalan bir sürücü, şoför mahallinden cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada bir kişinin ise sürüklenmemesi için aracı halatla direğe bağladığı görüldü.