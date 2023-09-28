Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul Arnavutköy'de çocuklar okulda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri okulda mahsur kalan çocukları tek tek taşıyarak ailelerine teslim etti.

Yağışın etkili olduğu Arnavutköy'de çocuklar okulda mahsur kaldı! İtfaiye ekipleri tek tek kurtarıp ailelerine teslim etti

İstanbul Arnavutköy'de şiddetli yağışın ardından bir ilkokulun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri tek tek kurtarıp ailelerine teslim etti.

ARNAVUTKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Şiddetli yağışın en çok etkilediği illerden birisi de Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü.

ÇOCUKLAR OKULDA MAHSUR KALDI

Arnavutköy'de bir ilkokulu su bastı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tahliye etti.