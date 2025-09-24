Haberler

Yabancıların Muvazaalı Gayrimenkul Satışıyla Vatandaşlık Kandırıcılığı Çökertildi

Yabancıların Muvazaalı Gayrimenkul Satışıyla Vatandaşlık Kandırıcılığı Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonla, yabancılara muvazaalı gayrimenkul satışı yaparak Türk vatandaşlığı kazandırmaya çalışan suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 106 kişi yakalandı ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen operasyonla yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin haklarında ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.