Yabancı Öğrenciler Yörük Kültürünü Aziziye Şenliği'nde Tanıdı

Burdur'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Aziziye Köyü Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği etkinliklerine katılan yabancı öğrenciler, Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü "2025 Yaz Okulu" programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından ağırlanan 14 ülkeden gelen 16 öğrenci Aziziye Köyü'nde düzenlenen şenlikte Yörüklerle bir araya geldi.

Şenliğe katılan öğrenciler, Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olan Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler burada yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emine Güler, "2025 Yaz Okulu" kapsamında öğrencilere Türkçe dersler verdiklerini aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Güler, Yörük kültürünü de tanımaları için öğrencilerini şenliğe getirdiklerini ifade etti.