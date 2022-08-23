Yaban koyunları doğaya salındı

Konya'dan kamyonla getirilen 28 Anadolu yaban koyunu, Nurhak ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Yılan Ovası'na bırakıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 28 adet Anadolu yaban koyunu doğaya salındı.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Nurhak ilçesi kırsalında 2 bin 200 rakımlı Yılan Ovası'na 28 adet Anadolu yaban koyunu bıraktı.

Konya Bozdağ Yaban Koyunu Koruma ve Üretme Sahasından kamyonla getirilerek Nurhak dağlarına bırakılan yaban koyunlarının nesli tehlike altında olduğu için 43 bin 944 hektarlık alan koruma altına alınarak avlanmaya kapatıldı.

Doğa Koruma ekipleri, yaban hayatını korumak ve canlandırmak için doğaya saldıkları yaban koyunlarına taktıkları GPS tasma ve alanın muhtelif noktalarına yerleştirilen foto kapanlar ile koyunların kullandıkları habitat, kışı geçirdikleri alanlar, sağlıkları, üreme dönemi, yavru sayıları, kaçak avlanmalar sürekli takip edecekler.

Gen kaynağı olarak biyolojik zenginliğin bir parçası olan yaban koyunları bozkır ekosistemine sahip 1000-1700 metre yükseklikte taşlık ve kayalık bir arazi yapısında yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu yüzden de bozkırın çocukları olarak adlandırılıyorlar. Proje ile tür neslinin ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması, sürdürülebilir av ve yaban hayatın devamı hedefleniyor.

Şölen havasında yapılan doğaya yaban koyunu salma etkinliğine Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'nci Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle vatandaşlar katıldılar.