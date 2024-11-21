Yaban Domuzları Yerleşim Yerlerine İndi, Çoban Köpeği Peşlerine Düştü
Elazığ'da yiyecek bulamayan yaban domuzları yerleşim alanlarına inerek çoban köpeğinin kovalamasına maruz kaldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Domuz sürüsü kaçtı, çoban köpeği kovaladı
ELAZIĞ - Elazığ'da doğal ortamlarında yiyecek bulamayan ve yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları, çoban köpeğinin hışmına uğradı.
Elazığ'da dağlarda yiyecek bulamayan yaban domuzları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Elazığ-Bingöl karayolunda görüntülenen domuz sürüsünü fark eden bir çoban köpeği ise domuz sürüsünü kovaladı. Köpeği fark eden domuz sürüsü kaçarken, köpeğin kovalaması cep telefonu ile görüntülendi.