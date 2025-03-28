XPENG AEROHT'un Modüler Uçan Otomobili İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG AEROHT, modüler uçan otomobilinin ilk uçuşunu Hunan eyaletindeki Liuye Gölü Turistik Tesisi'nde yaptı. Araç, elektrikli ve hava modülünden oluşarak su üzerinden geçiş uygulama senaryosunu gerçekleştirdi.
CHANGSHA, 28 Mart (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG AEROHT'un modüler uçan otomobili, perşembe günü Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Changde kentindeki Liuye Gölü Turistik Tesisi'nde düzenlenen bir törenle ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yer modülü, elektrikli araç ve hava modülünden oluşan uçan otomobil, uçarak su üzerinden geçiş uygulama senaryosunu gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel