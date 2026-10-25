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Xizang'daki 7,0'lık depremin ardından bölgeye 52.450 koli yardım malzemesi gönderildi

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Xizang'daki 7,0'lık depremin ardından bölgeye 52.450 koli yardım malzemesi gönderildi
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Xizang Özerk Bölgesi'ndeki 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından 2.500'den fazla kurtarma personeli çalışmalara katıldı. Cumartesi 11.00 itibarıyla bölgeye 52.450 koli yardım malzemesi gönderildi, 35 geçici barınma alanı kuruldu; tıbbi tedavi ve salgın önleme çalışmaları sürüyor.

NAGQU, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından 2.500'den fazla kurtarma personeli yardım çalışmalarına katıldı.

Deprem bölgesine cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla 52.450 koli afet yardım malzemesi gönderilirken, 35 geçici barınma alanı kuruldu.

Yerel Acil Durum Komuta Merkezi, tıbbi tedavi hizmetlerinin yanı sıra halk sağlığını koruma ve salgın hastalıkları önleme çalışmalarının düzenli şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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