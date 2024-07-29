Xizang'da yapılan etnik dansın çeşitli görüntüleri
Çin'in Riwoche ilçesinde yaşayan 4,000'den fazla kişi, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde somut olmayan kültürel miras olarak kaydedilen Tibet dansı Ling'i icra etti.
ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
KONUM: Lhasa, Çin
Xizang'da yapılan etnik dansın çeşitli görüntüleri
Çin'in Riwoche ilçesinde yaşayan 4,000'den fazla kişi, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde somut olmayan kültürel miras olarak kaydedilen Tibet dansı Ling'i icra etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV)