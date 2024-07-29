Xizang'da yapılan etnik dansın çeşitli görüntüleri

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

KONUM: Lhasa, Çin

Xizang'da yapılan etnik dansın çeşitli görüntüleri

Çin'in Riwoche ilçesinde yaşayan 4,000'den fazla kişi, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde somut olmayan kültürel miras olarak kaydedilen Tibet dansı Ling'i icra etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV)