Haberler

Albüm: Çin'in Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı Zengin Bir Ekosisteme Ev Sahipliği Yapıyor

Albüm: Çin'in Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı Zengin Bir Ekosisteme Ev Sahipliği Yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı, 838 yaban hayvanı ve 116 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Orman örtüsü %97'ye, Asya fili sayısı ise 300'ün üzerine çıktı.

XİSHUANGBANNA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Xishuangbanna Dai Özerk İli sınırları içinde 1958 yılında kurulan Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı, ülkedeki en büyük ve en bozulmamış tropikal yağmur ormanı ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

Koruma alanında bugüne kadar 40'ı ulusal birinci sınıf, 143'ü ise ulusal ikinci sınıf koruma altında olan toplam 838 yaban hayvanı türü kaydedildi. Alanda ayrıca 6'sı ulusal birinci sınıf, 110'u ise ulusal ikinci sınıf devlet koruması altında bulunan 116 temel bitki türü bulunuyor.

Koruma alanı, Asya filleri ve Parashorea chinensis gibi pek çok nadir yabanıl fauna ve flora türüne sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. Bu canlı çeşitliliği, bir araya gelerek tropikal yağmur ormanlarının zengin, benzersiz ve yaşayan peyzajını oluşturuyor.

Yerel yetkililer, uzun yıllardır ekolojik koruma bariyerini güçlendirmeye, yağmur ormanı ekosisteminin korunması, restorasyonu ve izlenmesi çalışmalarını yürütmeye ve her türden nadir yabani türün korunması için büyük çaba sarf etmeye devam ediyor.

İstatistikler, koruma alanındaki orman örtüsü oranının 1983'teki yüzde 88,9 seviyesinden günümüzde yüzde 97'ye yükseldiğini, yaban Asya fili nüfusunun ise 1980'lerdeki yaklaşık 170'ten 300'ün üzerine çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JPMorgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı