Xinhua Başkanı Fu, Uluslararası Binicilik Federasyonu Başkanı ile Görüştü

LOZAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Binicilik Federasyonu Başkanı Ingmar de Vos ile bir araya geldi, 25 Şubat 2026.

İki taraf, Xinhua ile federasyon arasında Nisan 2025'te imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde iletişim ve koordinasyonu daha da artırma ve iki kurum arasındaki işbirliğini bir üst seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

