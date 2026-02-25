Haberler

Xinhua Haber Ajansı Başkanı, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü ile Görüştü

Güncelleme:
Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ile çok taraflı diplomasi ve küresel yönetişim konularında bir araya geldi. Yapılan görüşmede işbirliğinin derinleştirilmesi vurgulandı.

CENEVRE, 25 Şubat 2026 (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ile bir araya geldi, 24 Şubat 2026.

Fu salı günü gerçekleşen görüşmede, BM Cenevre Ofisi'nin çok taraflı diplomasi ve küresel yönetişim için önemli bir merkez işlevi gördüğünü söyledi. Fu, Xinhua olarak BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla kurumsallaşmış işbirliğini daha da derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Valovaya ise Xinhua'nın BM ile ilgili haberleri aktarmadaki önemli rolüne dikkat çekti. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

