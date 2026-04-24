Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Tayland Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Sudruetai ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Tayland Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Sudruetai Lertkasem ile bir araya geldi, 23 Nisan 2026.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Tayland Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Sudruetai Lertkasem ile bir araya geldi. Fu perşembe günkü görüşmede, Tayland Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ikili işbirliğini derinleştirmeye, Çin-Tayland ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimini birlikte anlatmaya, çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde medya ve düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye ve Çin-Tayland ilişkilerinin gelişimine hak ettiği katkıyı sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Tayland Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Sudruetai Lertkasem ise geçen yıl mutabakat zaptı imzaladıkları günden bu yana iki tarafın, haber işbirliği ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda daha yakın işbirliği yürüttüğünü belirtti. Sudruetai, Xinhua ile etkileşimi daha da geliştirmeye ve Xinhua'nın uluslararası haber iletişimi alanındaki ileri deneyiminden faydalanmaya istekli olduklarını ifade etti. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

