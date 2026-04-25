Xinhua Enstitüsü Raporu: Çin, Küresel Eğitim Pazarının Yeni Büyüme Odağı Haline Geldi

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, "Çin'de Eğitim: İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluğunun Oluşturulmasına Katkı" başlıklı bir rapor yayımladı. Cumartesi günü yayımlanan rapora göre, Çin küresel eğitim pazarında yeni bir büyüme odağı haline geldi.

Raporda, uluslararası eğitimde geleneksel güçlerin hakimiyetinin sarsılmaya başladığı, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi yeni yurt dışı eğitim destinasyonlarının cazibesinin arttığı belirtildi.

Raporda, güçlü bir eğitim merkezi oluşturma ulusal stratejisi doğrultusunda Çin'in eğitim kapasitesini güçlendirdiği ve eğitim modernizasyonunu hızlandırdığı ifade edildi.

Eğitimdeki ilerlemenin ekonomik ve sosyal kalkınmayla eş zamanlı yürütülmesinin, uluslararası öğrencileri Çin'de eğitim görmeye çekmek için sağlam bir temel oluşturduğu kaydedildi.

Rapora göre, Çin ile dünyanın geri kalanı arasındaki eğitim alışverişi ve işbirliği, hızlanan bir gelişme sürecine girdi.

Raporda, bugüne kadar Çin'in 183 ülke ve bölgeyle eğitim işbirliği kurduğu, 61'iyle akademik derecelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşmalar imzaladığı ve 45'iyle ortak eğitim programları başlattığı belirtildi.

Aynı raporda, maliyet ve güvenliğin Çin'in uluslararası öğrencileri çekme konusunda önemli karşılaştırmalı avantajlar sağladığı da kaydedildi.

Çin'in küresel bir eğitim merkezi olarak rekabet gücünün giderek daha belirgin hale geldiği belirtilen raporda, halihazırda Çin üniversitelerinin küresel konumu ve akademik kalitesinin uluslararası sıralamalarda ön saflara yükselmesiyle birlikte, Çinli şirketlerin yurtdışına açılımının, ülkelerine dönen uluslararası öğrenciler için bol miktarda kariyer fırsatı yarattığı ifade edildi.

Çin'de eğitim almanın mali avantajının da dikkat çekici olduğu belirtilen raporda, eğitim maliyetlerinin Avrupa veya ABD'ye kıyasla üçte birin altında olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, Çin'in dünyanın en istikrarlı ve güvenli ülkelerinden biri olması ve misafirperver bir ortam sunma konusundaki kararlılığı da eklendiğinde, bu faktörlerin bir araya gelmesinin "Çin'de Eğitim" markasının küresel cazibesini ve prestijini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi.

