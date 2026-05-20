Xinhua Başkanı Fu, Rusya'nın Ulusal Medya Grubu Ceo'su Balanova ile Görüştü

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Beijing'de Rusya Ulusal Medya Grubu CEO'su Svetlana Balanova ile bir araya geldi. Görüşmede medya işbirliği, yapay zeka teknolojisi ve stratejik ortaklık ele alındı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya'nın Ulusal Medya Grubu CEO'su Svetlana Balanova ile bir araya geldi.

Fu salı günkü görüşmede, Çin-Rusya halklar arası ve kültürel etkileşimlerinin önemli bir parçası olan medya işbirliğinin, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu güçlendirmede yeri doldurulamaz bir rol oynadığını belirtti.

Fu, yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirmeye katkıda bulunmak amacıyla koordineli haber yayıncılığı ve gerçek zamanlı bilgi paylaşımı mekanizmaları kurmak ve yapay zeka teknolojisinin uygulanması gibi ileri teknoloji alanlarında deneyim alışverişinde bulunmak üzere Ulusal Medya Grubu ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Balanova ise çok sayıda projelerine destek veren Xinhua'ya müteşekkir olduklarını belirterek, iki ülkenin ve uluslararası toplumun izleyicilerine daha özgün bilgiler iletmek üzere Xinhua ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

