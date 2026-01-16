Çin Cumhurbaşkanı Xi 18 Büyükelçinin Güven Mektuplarını Kabul Etti

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Çin'e yeni atanan 18 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti.

Xi cuma günü büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada günümüz dünyasının yüzyılda bir görülebilecek ölçekte hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini, uluslararası konjonktürün dönüşümler ve çalkantılarla mücadele ettiğini, küresel zorlukların ise her geçen gün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Bölünme, çatışma ve sıfır toplamlı oyunların bir geleceği olmadığını vurgulayan Xi, dünyanın yeniden güçlünün güçsüzü ezdiği düzene dönmesinin insanlığın görmek istemediği bir şey olduğunu belirterek, küresel dayanışma ve işbirliğinin tek doğru seçenek olduğunu söyledi.