Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Xi ve Trump Bir Dizi Yeni Mutabakata Vardı

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke ve dünyayı ilgilendiren önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulundukları ve bir dizi yeni ortak mutabakata vardıkları belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ın Çin ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyaret, Çin'e dokuz yıl aradan sonra ABD Başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Trump en son Kasım 2017'de Çin'i ziyaret etmişti.

Sözcü, iki liderin, önümüzdeki üç yıl ve sonrası için Çin-ABD ilişkilerine stratejik yön vermek, ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek ve dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirmek amacıyla, iki ülke arasında stratejik istikrar temelinde yapıcı bir ilişki kurma hedefiyle yeni bir vizyon üzerinde uzlaştıklarını ifade etti.

Xi ve Trump'ın, karşılıklı kaygılarının uygun şekilde ele alınmasına yönelik önemli ortak mutabakatlara vardığını belirten sözcü, iki liderin de uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirme konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Sözcü, Xi ve Trump'ın yaptığı görüşmelerin, karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini, karşılıklı güveni artırdığını, tatbiki işbirliğini ilerlettiğini, her iki ülke halkına sağlanan faydaları artırdığını ve dünyaya çok ihtiyaç duyulan istikrarı ve kesinliği getirdiğini vurguladı.

