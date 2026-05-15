Albüm: Xi ve Trump, Beijing'de Özel Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Xi, görüşmenin tarihi ve dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtirken, Trump ise Xi'yi Washington'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in başkenti Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Xi, Trump'ın ziyaretinin tarihi ve dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, iki tarafın stratejik istikrar temelinde yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi geliştirmeye yönelik yeni bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile samimi ve derinlemesine iletişimi sürdürme arzusunda olduğunu ve Xi'yi Washington'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kendisini Zhongnanhai'yi ziyaret etmeye davet ettiği için Xi'ye teşekkürlerini sunan Trump, Çin ziyaretinin tüm dünyanın dikkatini çektiğini, bu ziyaretin oldukça başarılı ve unutulmaz geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
