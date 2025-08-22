Xi Jinping, Tibet'in 60. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Xi Jinping, Tibet'in 60. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tibet Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 60. yılına yönelik kutlamalardan sonra bölgeden ayrıldı. Halk, Xi'yi uğurlamak için sokağa döküldü. Xi'nin talimatıyla merkezi heyet, bölgedeki etnik grupları ziyaret edecek.

LHASA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra perşembe günü bölgeden ayrıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'yi uğurlamak için halk sokaklarda ve havalimanında toplandı.

Xi'nin talimatı üzerine Wang Huning başkanlığındaki merkezi heyet perşembeden cumartesiye kadar bölgedeki tüm etnik grupları ve toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek Xi'nin selamlarını iletecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kars'ta İranlı kuryenin makatından 203 gram uyuşturucu çıktı

Hastanede çekilen filmdeki detay doktorları bile şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun çok istediği Edson Alvarez, İstanbul'a geliyor

Mourinho'nun çok istediği yıldız imza için bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.