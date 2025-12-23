Çin Cumhurbaşkanı Xi, Şili Devlet Başkanı Seçilen Kast'a Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı seçilen Jose Antonio Kast'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında Şili'nin, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Güney Amerika ülkesi olduğunu ve iki ülkenin her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kaldığını belirtti.

İki ülkenin, temel çıkarları ve önde gelen endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerini anlayıp desteklediklerine dikkat çeken Xi, farklı alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçları olduğunu ve iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti.

Şili ile ilişkilerinin uzun süredir Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerinde ön planda yer aldığını vurgulayan Xi, ikili ilişkilerin sürekli olarak ilerletilmesinin, iki ülkedeki farklı kesimlerin geniş mutabakatıyla desteklendiğini söyledi.

Çin-Şili ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğinin altını çizen Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, Çin-Şili stratejik ortaklığını üst seviyelere çıkarmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Kast ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.